Magazine Cia. Carlos Moreira estreia “Hakuna Matata, O Musical” Espetáculo dirigido ao público infantil é baseado no clássico da Disney O Rei Leão

A Cia. de Teatro Carlos Moreira leva ao palco do Teatro Madre Esperança Garrido o espetáculo Hakuna Matata, O Musical, neste domingo, às 17 horas. O espetáculo é uma releitura do clássico O Rei Leão, eternizada nas telas de cinema pela Disney, e conta com efeitos especiais, projeções, grafite, acrobacias, dança e até dobradura.No cenário, uma selva que une a...