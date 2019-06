Magazine Cia. Carlos Moreira encena “A Sogra que Pedi a Deus” Montagem será reapresentada dentro do projeto Terça no Teatro Sesi

Espetáculo produzido pela Cia. de Teatro Carlos Moreira, A Sogra que Pedi a Deus será reapresentado nesta terça-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Sesi. A entrada é gratuita mediante doada de 2 kg de alimento, mas é preciso retirar ingresso na bilheteria antes da apresentação devido à limitação de espaço. O texto é adaptado da obra de Wilson Coca, com direção de Car...