A peça A Sogra que Pedi a Deus (foto) será apresentada neste sábado, às 20 horas, no Cineteatro São Joaquim, na cidade de Goiás. O ingresso custa R$ 10. O espetáculo comemora 40 anos de carreira do ator e diretor Carlos Moreira. A peça de Wilson Coca conta a história de um duelo entre sogra e genro depois que a viagem de Renato (Italo Moreira) e Flavia (Talita Prudente) para o Caribe dá errado. Situações cômicas acontecem quando Dona Zulmira, interpretada por Carlos Moreira, resolve se hospedar na casa da filha, convicta de que o casal estaria viajando. Rua Moretti Foggia, próximo à ponte do Museu Casa de Cora Coralina, Centro histórico, cidade de Goiás. Informações: (62) 3371-2038.