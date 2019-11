Magazine Cia. Caminharte faz musical sobre amizade no Goiânia Ouro Espetáculo ocorre nesta quinta-feira, às 20 horas, no teatro do Centro de Cultura Goiânia Ouro, o espetáculo musical A Carta e o Tempo, com ingresso a R$ 20

A Cia. Teatral Caminharte encena nesta quinta-feira, às 20 horas, no teatro do Centro de Cultura Goiânia Ouro, o espetáculo musical A Carta e o Tempo, com ingresso a R$ 20. O texto faz uma viagem ao início do século 20 para trazer à tona reflexões sobre o sentido da amizade. Segundo o diretor do projeto, Douglas Calazans, a produção pretende convidar o espectador a pens...