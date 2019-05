Magazine Cia. Bendita faz sessões de “Dalí” no CCUFG até sexta-feira

A Cia. Bendita de Teatro realiza dez apresentações do projeto Dalí Vai à Escola nesta semana, no Teatro Centro Cultural UFG, em Goiânia. O projeto traz o espetáculo Dalí, que retrata o cotidiano, a vida e a morte do pintor espanhol Salvador Dalí. Até quinta-feira, diariamente, haverá apresentações sempre às 15 e às 20 horas. Ainda na quinta, haverá sessão extra às 10 ...