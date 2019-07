Magazine Cia. Böhâmia Danse Quartett faz duas sessões no CCUFG

A Cia. Böhâmia Danse Quartett (foto) aporta em Goiânia neste sábado e domingo, no Centro Cultural UFG, com sua Live On Tour 2019/20. Nos dois dias, as apresentações se iniciam às 20 horas. Referência mundial da dança, a Böhâmia Danse Quartett une balé clássico e contemporâneo para expressar movimentos de forças e sensibilidade. O grupo exibe sua turnê Live In Tour desde ...