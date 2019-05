Magazine Christie Queiroz lança nova aventura do Cabeça Oca Livro será lançado nesta quarta-feira, às 19h30, na Livraria Leitura, do Goiânia Shopping

Depois de passar 20 anos perdidos nas cavernas de Terra Ronca, no Norte de Goiás, o Cabeça Oca e sua turma precisam voltar para as grutas que são habitadas por seres mitológicos para uma nova aventura em Cabeça Oca em Terra Ronca – Volume 2 Alfkors. O livro, criação do goiano Christie Queiroz, será lançado nesta quarta-feira, às 19h30, na Livraria Leitura, do...