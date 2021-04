Magazine Chineses burlam censura para comentar vitória de 'Nomadland' no Oscar Após vencer a estatueta de melhor filme e melhor direção na premiação, a cineasta sino-americana Chloé Zhao se tornou, mais uma vez, alvo de polêmicas envolvendo nacionalistas chineses, o governo do país e fãs de sua obra

Circulam pelo Weibo, a rede social que é considerada o Twitter chinês, uma série de posts repletos de códigos que fazem alusão à vitória de "Nomadland" no Oscar, ocorrido neste domingo (25). As publicações são uma tentativa de burlar o sistema de censura digital do governo do país, de acordo com as próprias mensagens. Após vencer a estatueta de melhor filme e melh...