Chico Pinheiro comemora volta ao Bom Dia Brasil Ele estava fora do ar desde 20 de março de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus

O jornalista Chico Pinheiro, 68, comemorou nesta segunda (5) o seu retorno à bancada do Bom Dia Brasil (Globo). Ele estava fora do ar desde 20 de março de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. "Chico Pinheiro aqui, duas doses da vacina, bem-vindo de volta!", afirmou Ana Paula Araújo, na abertura do noticiário, destacando que o jornalista já recebeu as dua...