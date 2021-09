Magazine Chico Brown diz que colaboração com Marisa Monte é 'bonita e genuína' O cantor lembra que cresceu ouvindo as músicas da cantora no carro, indo a shows e vendo o pai, Marisa Monte e Arnaldo Antunes compondo para o trio musical Tribalistas

Filho de Carlinhos Brown, neto de Chico Buarque, sobrinho-neto de Miúcha e primo de Bebel Gilberto. Com todo esse DNA e o contato desde pequeno com grandes artistas da MPB, foi inevitável que Chico Brown, 25, seguisse o caminho da música. Brown é cantor, compositor e multi-instrumentista. Ele aprendeu as primeiras notas musicais ainda criança, no piano na casa d...