Magazine Chico ataca novamente: cão que fez sucesso por destruir a cama volta a aprontar; veja 🎥 "Chico, você não tem vergonha? Você está na televisão", diz a dona do cachorro enquanto o filma

“Vocês não vão acreditar” é assim que a dona do Chico, Patrícia Rodrigues Barros, começa um novo vídeo que foi divulgado na noite desse domingo (21). Ela chegou em casa e, ainda do lado de fora do portão, se deparou com outra cena de destruição. Dessa vez, parece que o cachorro rasgou o que parece uma almofada. Enquanto Patrícia filma, o cão reage da mesm...