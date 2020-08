Magazine Chicago P.D. estreia no Globoplay e se junta a Chicago Fire, Chicago Med e Chicago Justice

O único título que faltava para a franquia Chicago ficar completa no Globoplay já está disponível. Chicago P.D. chegou à plataforma. Chicago Fire, Chicago Med e Chicago Justice já estão no catálogo. Do produtor Dick Wolf, o projeto é uma referência por construir cross overs entre os seus diferentes títulos. Há histórias que começam no episódio de uma série e ganham...