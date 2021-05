Magazine Chica Doida ganha endereço "oficial" em Quirinópolis

Foi inaugurado no domingo, 23, no Mercado Municipal de Quirinópolis, o quiosque Casa da Chica Doida. O local tem a missão de manter viva uma das tradições gastronômicas mais conhecidas da cidade goiana. O espaço será comandado pela família de Dona Petronilha Ferreira Cabral e João Batista da Rocha, criadores do prato goiano que ganhou fama nacional. Uma das invençõ...