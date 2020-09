Magazine “Chemical Hearts” mira público jovem ao contar história de amor honesta

Richard Tanne trabalhou com os gêneros de terror e comédia antes de ganhar destaque com o drama. Aclamado no Festival Sundance de Cinema em 2016 com Southside with You, filme sobre o relacionamento do casal Obama, o diretor surfa na onda dos filmes destinados ao público adolescente e jovem adulto, com o lançamento de Chemical Hearts, na Amazon Prime Vídeo.O longa, no es...