Magazine Cheias de simbologia, técnicas como box braid e dreadlock fazem a cabeça de homens e mulheres A técnica nasceu da cultura africana e foi passada, e aperfeiçoada, de geração para geração

Diferente do nome, cuja tradução é algo como trança encaixotada, para aderir ao box braid é preciso pensar fora de um baú cheio de imposições estéticas. Primeiro, porque as tranças vão contra a ditadura do liso – briga que, mesmo conquistando espaço na mídia, ainda não está ganha. Depois, pelo fato do processo de unir fios naturais e sintéticos ser relacionado a...