Magazine Chegou o dia! Matheus Ribeiro representa Goiás neste sábado (9) na bancada do Jornal Nacional "Jamais poderia supor que um dia ocuparia a bancada para apresentar o telejornal”, conta o apresentador do Jornal Anhanguera 2ª Edição, entusiasmado

Ele sequer se atreveu a sentar-se na cadeira ocupada todas as noites por William Bonner para fazer fotos como os colegas de treinamento estavam fazendo. Era abril de de 2018 e o jornalista Matheus Ribeiro, apresentador do Jornal Anhanguera 2ª Edição, da TV Anhanguera, visitava a redação do mais importante telejornal do Brasil. Na época, não poderia imaginar o que...