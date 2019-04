Magazine Chegou a hora para o fãs do Dire Straits Show do Dire Straits Legacy e estreia do novo espetáculo de Paulo Gustavo são alguns destaques da programação

Para o fãs do Dire Straits, a hora chegou. Formada por alguns ex-integrantes da banda, a Dire Straits Legacy faz seu primeiro show na capital, sábado, no Goiânia Arena. A promessa é de uma volta aos anos 1980 com grandes clássicos. Já os fãs do humorista Paulo Gustavo vão poder conferir a estreia do novo espetáculo, Filho da Mãe. Ao lado da mãe, a dona Déa Lúcia,...