Chegada do homem à lua pela 1ª vez completa 50 anos Esta foi a maior e mais complexa de todas as explorações feitas pelo ser humano motivada pelas disputas da Guerra Fria

O mundo celebra neste sábado (20) os 50 anos desde que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Há meio século, o mundo parou para acompanhar a missão Apollo 11, que decolou da Terra no dia 16 de julho de 1969. Quatro dias depois, no dia 20, ocorreu o pouso bem-sucedido do módulo Eagle. Os astronautas americanos Neil Armstrong e Edwin "Buzz" Aldrin foram os pr...