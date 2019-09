Magazine Chefs de cozinha Erick Jacquin e Jimmy Ogro são atrações de festival

Os chefs Erick Jacquin (foto) e Jimmy Ogro são algumas das atrações da nova Temporada Gourmet do Goiânia Shopping, que vai destacar aulas-shows gratuitas com profissionais da área. A programação se inicia nesta quarta-feira e segue até dia 15 em diversos estabelecimentos do centro de compras. Além de Erick Jacquin, jurado do MasterChef, e Jimmy Ogro, apresentador do quad...