Magazine Chef goiano André Barros é eliminado do ‘Mestre do Sabor’ Na prova, onde o chef disputou com Carol Albuquerque, o ingrediente principal era o jiló

O chef goiano André Barros foi eliminado do programa "Mestre do Sabor", da TV Globo, na noite de quinta-feira (05), ao perder a prova para a colega gaúcha Carol Albuquerque. Eles tiveram que preparar um prato usando o jiló como ingrediente principal.