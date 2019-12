Magazine Chef Gabriel Coelho é o campeão do reality 'Mestre do Sabor' Gabriel disputou a final com o Dudu Poerner e sagrou-se vencedor da primeira temporada do programa culinário

O chef Gabriel Coelho foi o grande vencedor da primeira temporada do programa 'Mestre do Sabor', da TV Globo. Na noite da última quinta-feira (26) ele sagrou-se campeão após disputa contra Dudu Poerner e levou para casa o prêmio de R$ 250 mil e um carro. A grande final do reality de culinária foi disputada em duas etapas. Na primeira, quatro participantes precis...