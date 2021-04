Magazine Chay Suede e Laura Neiva esperam segundo filho, diz site Casal já é pai de Maria, que nasceu em dezembro de 2019

Laura Neiva, 27, e Chay Suede, 28, estão a espera do segundo filho. O casal já é pai de Maria, que nasceu em dezembro de 2019. A informação foi divulgada pelo colunista do jornal Metropoles, Leo Dias, e confirmada pelo pai do ator à Quem. Roobertchay Domingues da Rocha, pai do artista disse ao site: "É mais uma bênção que está vindo aí e é uma delícia, uma gostos...