Magazine ‘Chaves’ e ‘Chapolin’ não serão mais exibidos pelo SBT Neste mês de agosto, completariam 34 anos da primeira exibição do programa, que já saiu do ar e voltou após abaixo-assinado de fãs em 2003

O período de exibição do seriado Chaves no SBT vai acabar, informou a emissora em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (31). Neste mês de agosto, completariam 34 anos da primeira exibição do programa, que já saiu do ar e voltou após abaixo-assinado de fãs em 2003, no canal. Recentemente, o canal exibia Chaves apenas em dois horários por semana: às 4h da manhã ...