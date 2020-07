Magazine Charlie Brown Jr. terá música na trilha sonora do game 'Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2' O Charlie Brown Jr. será o único grupo musical representando o Brasil

A música "Confisco" da banda Charlie Brown Jr. vai estar na trilha sonora do videogame "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2". A conta oficial do PlayStation Brasil compartilhou a novidade com os fãs nesta terça-feira (28). A trilha original dos dois jogos de skate, vai ganhar outras 36 canções incluindo das bandas Sublime e A Tribe Called Quest. O Charlie Brown ...