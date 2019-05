Magazine Charlie Brown Jr anuncia datas de shows em Goiânia e outras 12 cidades Turnê "Tamô aí na atividade" será encerrada no palco do Rock in Rio, no dia 28 de setembro

Foi anunciado nesta terça-feira (21) as datas de 13 shows da "Tamô aí na atividade", da banda Charlie Brown Jr., com início em São Paulo, no dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, e término no dia 28 de setembro, no palco do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Em Goiânia, a apresentação do grupo está marcada para 24 de agosto. Confira abaixo a lista com todas as datas. A turnê ...