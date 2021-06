Magazine Charles não quer deixar filho de Harry se tornar príncipe, diz jornal De acordo com a publicação, o primeiro na linha de sucessão do trono da rainha Elizabeth 2ª pretende enxugar a monarquia após se tornar rei

Filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, o menino Archie, de 2 anos, não se tornará príncipe no que depender do príncipe Charles. É o que afirma a edição deste domingo (20) do jornal britânico Daily Mail. De acordo com a publicação, o primeiro na linha de sucessão do trono da rainha Elizabeth 2ª pretende enxugar a monarquia após se tornar rei. As regras existe...