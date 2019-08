Magazine Chama que não se apaga Cantora Ana Carolina (foto) apresenta turnê comemorativa dos 20 anos de carreira nesta sexta-feira (30) em Goiânia

Já se passaram 20 anos desde que a cantora mineira Ana Carolina chamou a atenção do Brasil com sua voz grave, potente e sofisticada. De cara, ela emplacou grandes sucessos nas rádios e nas trilhas sonoras de novelas, como Garganta, Andando nas Nuvens e Tô Saindo. Para celebrar a data, a artista está rodando o País com a turnê Fogueira em Alto Mar - título do no...