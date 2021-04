Magazine Chadwick Boseman conquista o SAG Awards, uma das prévias do Oscar Boseman, ator de "Pantera Negra", morreu de câncer em agosto do ano passado, aos 43 anos

O SAG Awards, um dos principais termômetro para o Oscar, realizou neste domingo (4) sua 27ª edição e premiou Chadwick Boseman (melhor ator) e Viola Davis (melhor Atriz), ambos por "A Voz Suprema do Blues". Boseman, ator de "Pantera Negra", morreu de câncer em agosto do ano passado, aos 43 anos. O filme de George C. Wolfe também havia sido indicado para o prêmio de mel...