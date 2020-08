Magazine Chadwick Boseman, ator de 'Pantera Negra', morre de câncer, aos 42 anos Ator foi diagnosticado com câncer de cólon há quatro anos

O ator Chadwick Boseman, 42, protagonista do filme "Pantera Negra", morreu nesta sexta-feira (28). A informação foi divulgada pelas redes sociais do ator. Boseman foi diagnosticado com câncer de cólon há quatro anos. "Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou em tudo e trouxe a você muitos dos filmes que você aprendeu a amar", publicaram na conta oficial de Bos...