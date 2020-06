Magazine Certeza confirmada

O número de médicos em atividade está aumentando no Brasil. De acordo com dados da Demografia Médica 2018, existem mais de 400 mil profissionais formados. Atualmente, o País conta com 341 escolas médicas em funcionamento, das quais 162 (47,5%) iniciaram suas primeiras turmas entre 2011 e 2019. O número total de vagas estimado em fevereiro era próximo de 36 mil (de primeiro...