Magazine Cerne da continuidade

Enquanto a Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás) tenta correr contra o tempo e já próximo ao segundo semestre, realizadores audiovisuais, professores e instituições da cidade de Goiás enxergam com apreensão a possibilidade de quebra de continuidade do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica). “O adiamento do Fica diz muito sobre esse governo que...