Magazine Cerimônia do Globo de Ouro terá cardápio sem carne A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood afirmou que quer que a iniciativa desperte consciência ambiental sobre consumo e desperdício de comida

O Globo de Ouro, conhecido como 'a festa do ano', terá um cardápio sem carne em sua 77ª edição em 2020. Os convidados serão servidos com uma refeição 100% à base de plantas no próximo domingo. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood afirmou na quinta-feira, 2, que quer que a iniciativa desperte consciência ambiental sobre consumo e desperdício d...