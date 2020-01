Magazine Centro Livre de Artes abre matrículas para oficinas de música em Goiânia Espaço ainda oferece vagas para Yoga; Capoeira; Danças Populares; Hip hop; Dança de salão casal/adulto; Jazz; Treino de Breaking e Oficina Integrada

O Centro Livre de Artes (CLA) está com matrículas abertas para alunos com idade entre 7 e 12 anos e de 13 e 17 anos nas oficinas de música em Goiânia. Os interessados devem comparecer pessoalmente no CLA, que fica localizado no Bosque dos Buritis, Setor Oeste, em Goiânia, com os documentos pessoais em mãos. O preenchimento das vagas é feito por ordem de chegada entre ...