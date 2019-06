Magazine Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe feira de games a partir do próximo sábado (6) Evento também trará a final nacional de CSGO, com premiação de até R$ 7 mil reais para a equipe vencedora

Para os amantes do mundo dos games, Goiânia recebe no próximo fim de semana, sábado (06) e domingo (07), a Up Expo Game, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento promete entretenimento e atrações para toda família, trazendo novidades sobre o universo dos jogos, concursos e palestras. Essa é a segunda vez consecutiva que a capital goiana recebe a feira. Além do o m...