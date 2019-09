Magazine Centro Cultural Octo Marques oferece cursos livres e oficinas de artes

O Centro Cultural Octo Marques terá cursos livres e oficinas que serão ministradas por artistas e oficineiros do mercado de artes plásticas de Goiás, além de cursos efetivos. As aulas terão início a partir da segunda semana de setembro e serão realizadas na Escola de Artes Visuais (EAV), que funciona no Octo Marques. Alguns cursos e oficinas serão gratuitos e outros ter...