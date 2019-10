Magazine Centro Cultural Martim Cererê recebe 10º Covernation Sobem aos palcos do espaço, bandas goianas e de outros lugares do Brasil tocando sons variados e clássicos do rock internacional

O Centro Cultural Martim Cererê recebe a 10ª edição do festival Covernation neste sábado, a partir das 16 horas. Sobem aos palcos do espaço, bandas goianas e de outros lugares do Brasil tocando sons variados e clássicos do rock internacional. A entrada para o evento é gratuita até 19 horas. Depois desse horário, o ingresso passa a custar R$ 10. Apresentam-se, nesta edição a band...