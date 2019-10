Magazine Centenas de projetos aguardam liberação de mais de R$ 54 milhões do Fundo de Cultura do Estado Há atrasos de editais desde 2015, números lembrados por produtores e artistas em meio a polêmica de liberação célere de recursos para o festival Goiânia Mostra Curtas

A sensação é de ganhar e não levar. Não são poucos os projetos aprovados no Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC) que sofrem com descontinuidade, não realização e mudanças de calendário. Os passivos chegam a mais de R$ 54 milhões em editais desde 2015. São centenas de projetos aprovados com recursos ainda não repassados aguardando quitação. Só do edital de 20...