Magazine Centenário: Ruth de Souza foi a primeira atriz negra a conquistar carreira no teatro, cinema e TV Quando criança, muitos riram e fizeram chacota do desejo da menina em razão da cor de sua pele. Afinal, não existiam artistas negros de sucesso devido à estrutura social racista do País

Há exatos 100 anos nascia, no Rio de Janeiro, uma atriz que marcaria em definitivo a história da dramaturgia e da luta antirracista no Brasil: Ruth de Souza. Primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema, Ruth também é reconhecida como a primeira negra a construir uma respeitada e sólida carreira no teatro, cinema e TV. Não por acaso, os es...