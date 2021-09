Magazine 'Celebrando o quê?', diz Anitta sobre manifestações a favor de Bolsonaro No twitter, a cantora também criticou o uso da camiseta do Brasil como se fosse de um partido

A cantora Anitta, 28, publicou vídeos nos stories do Instagram perguntando o que as pessoas estão celebrando para ir às ruas demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta terça-feira (7), feriado da Independência do Brasil. A cantora afirmou não ver motivos para comemorar o Dia da Independência do Brasil. Ela diz que neste momento o país...