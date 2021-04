Magazine Celebração na TV

Em celebração ao Dia do Índio, a Globo exibe nesta segunda-feira o especial Falas da Terra, após o Big Brother Brasil 21. Com depoimentos em primeira pessoa, o programa mostra a riqueza cultural dos mais de 300 povos indígenas existentes no País. No esquenta das comemorações, o programa No Balaio, da TV Anhanguera, deste sábado, apresenta uma edição especial em alusão...