Magazine Ceasa promove primeira edição do Festival de Sabores, nesta terça-feira

A Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa) promove, nesta terça-feira, a primeira edição de seu Festival de Sabores, um evento sobre alimentação e empreendedorismo. Às 7 horas, têm início as oficinas, que se estendem até às 12 horas. Alcyr Viana, professor do Instituto Federal de Goiás comanda a oficina Gastronomia e Mercado com as Plantas Alimentícias não Convencionais (Pan...