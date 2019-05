Magazine CCUFG recebe peça “O Príncipe Feliz” em dois dias Espetáculo tem atuação dos atores Rita Alves e Luiz Eduardo Carneiro

O espetáculo teatral O Príncipe Feliz (foto) é a atração do Centro Cultural UFG nesta quinta e nesta sexta-feira, sempre às 20 horas. A peça tem atuação dos atores Rita Alves e Luiz Eduardo Carneiro, em livre adaptação do conto O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. No enredo, uma estátua é colocada na praça da cidade em homenagem ao príncipe após a sua morte. Ante...