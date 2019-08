Magazine Cazuza é homenageado em show beneficente Repertório do cantor carioca é interpretado por Pedro Scalon

Toda a verve poética de Cazuza será revisitada nesta terça-feira em show tributo do cantor goiano Pedro Scalon (foto). A apresentação, às 20 horas, será no palco do Teatro Sesi. O show vai relembrar sucessos da carreira de Cazuza, ainda bastante populares mesmo após quase 30 anos de sua morte. O ingresso é um livro literário ou dois quilos de alimentos não perec...