Magazine Caverna do Dragão ganhará versão live-action, mas não será um filme; entenda Desenho fez sucesso no Brasil nos anos 80 e tornou-se um clássico

Imagens do suposto filme de "Caverna do Dragão" movimentaram as redes sociais nos últimos dias. Para frustração dos fãs, o que seria o set de filmagens para um longa-metragem, trata-se de uma produção nacional para um comercial de automóvel. Segundo o portal de notícias UOL, a peça publicitária foi gravada em Salta, na Argentina, próximo à cordilheira do Andes, local ...