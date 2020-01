Magazine Cavalgada certa

Não pode faltar na roça um bom equipamento para cavalgar e garantir conforto e segurança. No 13º Encontro Nacional de Muladeiros, que movimentou Iporá nesta semana, mais de 4 mil muladeiros se prepararam com as relíquias da roça para a festança. Uma mantinha confortável ajuda a não machucar o bicho. A sela proporciona firmeza e equilíbrio. Já a barrigueira é responsável p...