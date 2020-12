Magazine Causo encantado: hábito que goiano gosta de perdurar Sentar na porta de casa ou na mesa de bar, reunir família, amigos e vizinhos para contar e ouvir histórias é hábito que goiano gosta de perdurar

Do alto do Centro de Goiânia é possível avistar Geraldinho sob diferentes perspectivas. Ao lado do famoso personagem de Goiás, o duo de artistas do Bicicleta sem Freio, Renato Reno e Douglas Pereira, tratou de pintar na empena do prédio na Rua 3 diversos signos visuais que remetem à cultura de Goiás: o carro de boi, pássaros coloridos e cachoeiras do Cerrado, as p...