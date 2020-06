O tempo passou e o Ira! volta em uma configuração que redistribui a política interna, o que pode facilitar o fluxo de operações. Com o baterista Evaristo Pádua e o baixista Johnny Boy, como diz Nasi, a sonoridade dos registros da banda é respeitada ao mesmo tempo que as decisões não precisam mais passar pelas desgastantes votações dos quatro integrantes originais. “Não que Johnny e Evaristo não sejam importantes, claro que são, mas quero dizer que a tocha está nas nossas mãos.”

Aos fãs que perguntarem até onde pode durar o novo armistício entre Nasi e Edgard, ou Nasi e seu próprio irmão que também trabalha a seu lado, Junior, Nasi diz: “Olha, sendo bem sincero, nós do grupo sabemos que um dia podemos decidir uma parada, mas isso não será mais da forma como foi, com brigas. Podemos hoje fazer isso com tranquilidade”.

O Ira!, assim como o próprio rock and roll, surge de um universo majoritariamente masculino, muitas vezes machista. Assim, vira um outro marco do disco a canção Mulheres à Frente da Tropa, composta e cantada por Edgard Scandurra. “Achei ótimo quando ele pediu para cantar essa, sempre tivemos algo no disco em que ele canta”, diz o vocalista.

A canção tem algumas das ideias de arranjos mais belas do álbum, aquelas que o grupo costuma acertar quando sai do formato de front do rock e parte para cordas e outras sensibilidades. Scandurra lembra que sua trajetória está cercada de trabalhos com mulheres, desde sua passagem pelo grupo As Mercenárias, em 1983, até produções e participações em trabalhos de cantoras, além das parcerias que fez para criar as novas canções, como as duas com Silvia Tape (Respostas e Você Me Toca) e uma com Virginie Boutaud (Efeito Dominó).

Mas reconhece também que era preciso marcar território, posicionando-se em uma causa dos novos tempos. “Era importante para o Ira! entrar nesse terreno. O rock carrega muito esse estigma do sexo, drogas e rock and roll, existem as lendas das groupies (as mulheres que seguiam as bandas oferecendo-se aos roqueiros), as tietes, um olhar sempre de exploração das fãs, aquele olhar de cima para baixo.”

Sua canção, com cordas de violão dedilhadas em acordes abertos, cria um clima reconfortante para versos implacáveis: “Ouçam os gritos das ruas/ peito à mostra, vozes agudas/ ouçam as bombas que caem no solo/ tremem os corpos das crianças de colo/ mulheres à frente da tropa.../ Jovens mulheres, adolescentes/ lutam por todos até os descrentes/ imóveis ficamos sem reação/ somente nos restam os calos nas mãos/ mulheres à frente da tropa”. Há um coro de mulheres, entre elas a cantora Virginie Boutaud, da banda Metrô, e um belo clipe gravado nas dependências da Ocupação 9 de Julho, dirigido por Luciana Sérvulo, que conta uma história a partir do sonho de uma senhora que cochila em sua poltrona.

Manter a sonoridade do Ira! relevante em 2020 foi também, na fala dos integrantes, uma conquista do produtor Apollo 9, um conhecedor de anos da sonoridade sem grandes concessões da banda. O que se ouve é um álbum de solos de guitarra elásticos, sem as métricas de tempos milimetrados de outros discos, e com canções com muitas possibilidades de aberturas para serem destrinchadas em shows ao vivo, assim que for possível fazê-los. “O conceito de guitarra nesse disco acabou tornando-se algo superforte, o que nem sempre aconteceu em outros álbuns”, destaca Scandurra. “A gente às vezes se preocupa com as canções, os arranjos, a estética, e, quando vê, a guitarra está escondida lá atrás, pequena na composição.”

A crítica muitas vezes chamou a atenção para uma certa adolescência nas letras de Edgard em outros discos, o compositor de quase tudo no grupo. Os anos precisavam passar para que pudesse contar aquilo que se viveu, ou o que não viveu, assim que chegasse vivo a 2020.