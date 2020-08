Magazine Cauan faz vídeo agradecendo às orações: 'tive uma cura na alma e no corpo' Cantor também pediu para que energias fossem redirecionadas para o seu pai, que também está internado em decorrência da Covid-19, em estado grave

O cantor sertanejo Cauan, da dupla com Cléber, saiu nesta segunda-feira (24) da UTI de um hospital particular de Goiânia, após ficar internado por 12 dias em decorrência das complicações da Covid-19. Em um vídeo, o músico informou que já estava em um quarto e aproveitou para agradecer as orações feitas pelos fãs. “Tô passando para falar para todo mundo que já saí...