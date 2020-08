Magazine Cauan deixa UTI, após ser internado em estado grave com Covid-19 Mais cedo, a equipe informou que o cantor teve melhora significativa no tratamento do coronavírus

A assessoria de imprensa da dupla Cleber e Cauan informou, há pouco, que o último, internado há 12 dias com Covid-19, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anis Rassi nesta segunda-feira (24). O cantor agora está no quarto. Mais cedo, a equipe informou que Cauan teve melhora significativa no tratamento do coronavírus. Ele chegou a ter 70% dos pulmões comprometidos. Depois, caiu para 50% do pulmão comprometi...