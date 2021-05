O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) emitiu nota lamentando a morte do arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha. O autor dos projetos do Estádio Serra Dourada e do Jóquei Clube de Goiás morreu na madrugada deste domingo (23), aos 92 anos.

Ele estava internado em São Paulo, e a morte foi confirmada por seu filho, Pedro Mendes da Rocha. Paulo Mendes era reconhecido como "o mais brasileiro dos arquitetos internacionais".

Veja íntegra da nota:

"O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) lamenta profundamente a perda do arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha, neste domingo, 23, aos 92 anos.

Goiânia tem quatro edificações de autoria deste premiado arquiteto: o Estádio Serra Dourada, o Jóquei Clube de Goiás, o projeto original da Rodoviária da capital e uma residência na rua 83, no Centro, mais tarde transformada em uma agência do Banco do Brasil.

Em 2017, o CAU/GO, apoiado em parecer técnico elaborado pelo arquiteto e urbanista Lucas Jordano, professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), encaminhou ao Iphan proposta de tombamento do Jóquei Clube (saiba mais). A edificação modernista, de acordo com notícias veiculadas na imprensa à época, estava sob risco de demolição.

Projetado em 1962 por esse grande nome da Arquitetura brasileira, a edificação integra o movimento moderno brasileiro, constitui a paisagem do Centro de Goiânia e faz parte da memória afetiva e da identidade do goianiense. Acesse aqui a íntegra do parecer.

Na esteira das discussões sobre o Jóquei, em 2017 o CAU/GO exibiu, na comemoração pelo Dia do Arquiteto e Urbanista, em dezembro, documentário sobre a vida e a obra do arquiteto, “Tudo é Projeto”, dirigido pela filha de Paulo Mendes, Joana Mendes da Rocha, e Patricia Rubano."